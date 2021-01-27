شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. تفاصيل تدشين اللواء الأسمري لجمعية «معين» قبل وفاته بأسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن مدير عام السجون الراحل اللواء محمد الأسمري، جمعية "معين" قبل وفاته بأسبوعين، وأقيم حفل التدشين على شرفه كما أن من أهدافه استصلاح النزيل.

وذكر برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" من الأهداف العامة من الجمعية تتمحور حول الإصلاح والتأهيل والتدريب والتطوير والإعداد والتعليم، وهذه الأهداف تحاول الجمعية تنفيذها من خلال تعزيز الجانب التربوي والقيم، وتنمية مهارات النزلاء وتطوير قدراتهم، كما أن هناك جلسات استشارية ونفسية سواء في الجانب النفسي أو الاجتماعي.