شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تزاحم كبير للشاحنات على طريق "الرياض – الشرقية" السريع قبل العاشرة مساءً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد طريق الرياض – الشرقية السريع ازدحام كبير من قبل الشاحنات قبل موعدها المحدد بـ العاشرة مساءً بالمخالفة لتعليمات " المرور" .

وكشف أحد المواطنين في مقطع فيديو تزاحم الشاحنات مع السيارات قبل العاشرة مساءً من جهة الرياض – الشرقية السريع مروراً بمفرق الجنادرية وكلية الملك فهد الأمنية ، وقد يبدأ الزحام في وقت مبكر عن ذلك .

من جانبها ، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع الفيديو ، وأكدت أنه سيتم معاقبة المخالفين في أسرع وقت .