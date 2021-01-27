شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "النمر" يحذر من نظام "الكيتو" لإنقاص الوزن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين من نظام " كيتو " للتخسيس .

وأكد " النمر " في برنامج الراصد المذاع على قناة " الإخبارية " أن هذا النظام يعتمد على زيادة استهلاك اللحوم على حساب العناصر الغذائية الأخرى ، مما يضر بكبار السن كمرضى النقرس ومن يعانون من قصور الكلى .

كما يتسبب الإفراط في اللحوم في زيادة الدهون والكوليسترول في الدم ، فلا يجب أن يزيد استهلاك اللحوم عن 100 جرام يومياً مع ممارسة الرياضة .