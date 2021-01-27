شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توجه نصائح هامة لجميع الأعمار للوقاية من أمراض الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء على أهمية اتباع نصائح هامة للوقاية من أمراض الشتاء ، وذلك لجميع الفئات العمرية .

وقالت وزارة الصحة أنه يجب ارتداء الكمامة مع أخذ اللقاحات اللازمة ، والحرص على غسل اليدين بإستمرار ، للوقاية من الفيروسات .

كما نبهت على أهمية تحسين وظائف الجهاز المناعي من خلال شرب الماء الكافي وتناول الخضراوات والفاكهة وممارسة التمارين الرياضية .