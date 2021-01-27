شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تنظم الحفل الختامي لأنشطة إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية لعام 2020م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن الحفل الختامي لأنشطة إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية لعام 2020م ،بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الأستاذ ناصر بن راشد الصافي ومنسوبي صحة حفر الباطن وذلك بقاعة المناسبات بالمديرية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض مرئي لأبرز إنجازات إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالمديرية تناولت الدورات التدريبية والجولات الإشرافية ومبادرات ومشاريع التحسين في المنشآت الصحية خلال جائحة كوفيد -19.

عقب ذلك كرم مدير الشؤون الصحية منسوبي إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالمديرية ومديري ومسؤولي مكافحة العدوى في المستشفيات العامة والخاصة على جهودهم المبذولة خلال الجائحة.

وفي ختام الحفل أعرب الصافي عن شكره لمنسوبي مكافحة العدوى في كافة المنشآت الصحية نظير جهودهم المبذولة في تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى للاحترازات الصحية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الجائحة.

لافتاً إلى أن المتميزين من كافة الكوادر الصحية والإدارية يستحقون الشكر والتكريم ليواصلوا طريقهم نحو التطوير وتقديم أفضل الخدمات بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الخدمة الصحية المقدَّمة، وضمان سلامة المرضى والعاملين بالمنشآت الصحية كافة.