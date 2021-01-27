تطورات جديدة في نزاع شركة أرامكو وورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني

تلقَّت شركة أرامكو السعودية إشعارًا من المحكمة الفيدرالية بالمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني الحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

يأتي هذا وسط تأكيدات من شركة أرامكو السعودية (وفق إعلان سابق)، أن موقِفها قوي، ويعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وحصلت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، في نوفمبر الماضي، على حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، بشأن مطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (57.3 مليار ريال).

وقالت شركة أرامكو (في بيان، حينها)، إن الورثة المشار إليهم أقاموا الدعوى يوم 1 يونيو 2018، وكان موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم حول «مدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة»، فيما صدر الحكم لصالح الشركة التي لن يبقى عليها أي أثر مالي.

وتابعت شركة أرامكو أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة. وإذا قرر المُدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف، وأنه «نظرًا إلى صدور حكم في هذه القضية، فإنها لا تعتزم حاليًّا اتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص، وستقوم بإعلان أي تطورات جوهرية في هذا الشأن لاحقًا».

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