تمديد تأشيرات العَمالتَين المنزلية والتجارية.. «الجوازات» تجدد التذكير بالآلية

الرياض - محمد عبدالله - اشترطت سريان مفعول رخصة العمل
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بطريقة تجديد تأشيرات العَمالتَين المنزلية والتجارية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل مسموح أجدد للعاملة المنزلية إقامة قبل انتهائها بشهر؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا».
وأضاف: «وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي سارية المفعول».
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