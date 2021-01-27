تعديل إقامات رخص العمل وتجديدها.. الوزير «الراجحي» يشكر القيادة

وجَّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر للقيادة الرشيدة، بعد سماحها بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية.

وقال الوزير الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده –حفظهما الله– على الدعم اللامحدود الذي تحظى به سوق العمل السعودية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة حسب مدة الإقامة».

وأضاف: «ووافق مجلس الوزراء أيضًا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل، ورفع كفاءتها وجاذبيتها».

وأعلن المجلس، خلال اجتماعه، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى.

وتابع المجلس: «يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه، حسب مدة الإقامة».

اقرأ أيضًا:

8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعديل إصدار الإقامات وسلم أجور للممارسين الصحيين وإلغاء هيئة حي السفارات