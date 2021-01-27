السعودية | ‏نجاح عمليتين لإستبدال مفصل الركبة في “مستشفى وادي الدواسر”

نجح بفضل الله فريق جراحي متخصص في جراحة العظام والمفاصل في مستشفى وادي الدواسر العام، في إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين يعانيان من خشونة متقدمة في مفصل الركبة وتقوس شديد مع إرتخاء في الأربطة للركبة وصعوبة في المشي والحركة، حيث تم إجراء عملية تغيير المفصل بمفصل آخر صناعي ومعالجة التقوس، فيما بدأ المريضان مرحلة العلاج الطبيعي والمشي في نفس يوم العملية ولله الحمد.

تجدر الإشارة أن إدارة ⁧‫مستشفى وادي الدواسر‬⁩ العام تعمل على جودة وإستمرار الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للمرضى والارتقاء بها، حيث كشف الطبيب الزائر في عيادة العظام على 32 مريض وتم القيام بالإجراءات الطبية اللازمة، حيث ساهم برنامج الطبيب الزائر ساهم في رفع مستوى الخدمات التخصصية المقدمة وإجراء المزيد من العمليات التخصصية في المستشفى في ظل دعم إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين في صحة منطقة الرياض، مما ساهم بحمد الله في إنخفاض معدلات تحويلات المرضى للمستشفيات المتخصصة في مدينة الرياض.