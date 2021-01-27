شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الراجحي : السياسة الوطنية للسلامة المهنية ترفع كفاءة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود الذي يحظى به سوق العمل السعودي، حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة بحسب مدة الإقامة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والتي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل ورفع كفاءته وجاذبيته.