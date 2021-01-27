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شكرا لقرائتكم إتمام تسعير الطرح الـ8 من السندات الدولية بإجمالي 5 مليارات دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتمام تسعير الطرح الـ8 من السندات الدولية بإجمالي 5 مليارات دولار
ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
22 مليار دولار:
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي : 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2033، و2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061.