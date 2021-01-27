إتمام تسعير الطرح الـ8 من السندات الدولية بإجمالي 5 مليارات دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

22 مليار دولار:

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي : 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2033، و2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061.



