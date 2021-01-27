13 فرصة استثمارية في عسير والتقديم عبر بوابة فرص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - واس

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طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ١٣ فرصةً استثمارية متنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

مشروعات متعددة:

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة، جاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: إنشاء وتشغيل وصيانة شاشات إلكترونية إعلانية بنظام LED في مناطق مختلفة بالمنطقة مثل: طريق الملك عبدالله، وجسر المطار، وطريق الفرعاء، إضافة إلى طرح فرص لإنشاء وصيانة وتشغيل مجموعة محلات لبيع الوجبات الغذائية في حديقة المشهد وحديقة سما أبها، إلى جانب عدة مشاريع متنوعة أخرى.

تمديد 10 فرص:

يذكر أن وكالة الاستثمارات بأمانة عسير مددت طرح ١٠ فرص استثمارية حتى تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم والاستفادة من الفرص المطروحة عبر بوابة “فرص”.

