سلم الرواتب التفصيلي وعلاوات الوظائف التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشرت المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدلهان، صورة توضح سلم الرواتب التفصيلي الخاص بالوظائف التعليمية.

لا قفزات في سلم الرواتب الجديد:

وأوضحت الدلهان عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الذي يتم إيداعه في الصراف هو الراتب الصافي وليس الأساسي، مؤكدةً أنه لا توجد قفزات في السلم الجديد.

وتابعت في سياق آخر، أن كل من توقفت علاوتهم في السلم القديم عادت لهم العلاوة في السلم الجديد وهم يستحقون آخر علاوة في رتبة ممارس وستتوقف العام القادم لذا يلزمهم التقديم على اختبار الرخصة واستخراجها وطلب الترقية إلى متقدم.

العلاوة:

كما أوضحت أن العلاوة تكون ثابتة طوال الخدمة الوظيفية لا تنقص، وتزيد في كل بداية كل عام ميلادي طالما استوفى المعلم شروطها.



