برنت يسجل 56.31 دولار اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

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ارتفعت أسعار النفط وخام برنت، خلال تعاملات الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، وتزامنًا مع تراجع إصابات كورونا الجديدة في الصين.

برنت اليوم:

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 0.7% إلى 56.31 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 53 دولارًا للبرميل.

