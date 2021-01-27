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برنت يسجل 56.31 دولار اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

برنت يسجل 56.31 دولار اليوم

ارتفعت أسعار النفط

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط وخام برنت، خلال تعاملات الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، وتزامنًا مع تراجع إصابات الجديدة في الصين.

برنت اليوم: 

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 0.7% إلى 56.31 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 53 دولارًا للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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