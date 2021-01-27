شروط التسجيل في وظائف الهيئة العامة للأوقاف 1442.. ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف من الأمور التي يبحث عنها المواطنين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، أملًا في الحصول على وظائف خالية تساعد على متطلبات الحياة، ونظرًا إقبال المواطنين على البحث عن وظائف الشاغرة في وزارة الأوقاف نقدم لكم في المقال التالي طرق التقديم في وظائف النيابة العامة وشروط التي يجب توافرها فى حال التقديم ورابط التقديم.

موعد التقديم في الهيئة العامة للأوقاف 1442-2021

وفتحت الهيئة العامة للأوقاف باب التسجيل في الوظائف الخالية للعام الجاري 1442-2021 للرجال والنساء من خلال الدفع بعناصر يشهد لها بالكفاءة في المواقع التقديم الإدارية مع ضرورة أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة من حملة حملة شهادة البكالوريوس فأعلى .

وفتحت وزارة الأوقاف باب التقديم في الوظائف الخالية على أن تستمر في تلقي الطلبات حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وم المقرر أن تتم عمليات إتمام الترشيح النهائي بعد الفرز من قبل فروع الهيئة العامة للأوقاف الرئيسي في الرياض.

شروط تقديم وظائف الهيئة العامة للأوقاف للذكور والإناث

وحددت وزارة الأوقاف عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الوظائف الشاغرة في منها أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية لكل من الأب والأم، وشددت على ضرورة أن يكون المتقدم للوظائف الخالية ملمًا بإستخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس.

مع ضرورة توفير المهارات التحليلية للمتقدمين للوظائف الشاغرة المهارات التحليلية مع القدرة على إنشاء وتقديم التقارير بشكل مفصلة.

شددت على ضرورة أن يتوفر في المتقدمين للوظائف الشاغرة أن يكون ملمًا بمعالجة البيانات الرقمية بشكل سريع، وإتقان مهارات إدارة الفريق والتفاوض، مع ضرورة الحفاظ على السرية التامة لجميع الأعمال المنوط بها والمستندات.

شروط مخصصة لبعض المؤهلات

وحددت وزارة الأوقاف عددًا من الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المتقدمين لبعض الوظائف الخالية منها وظيفة رئيس قسم التطوير الوظيفي، على أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية مع إدارة الأعمال والتطوير الوظيفي، وأن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة يتمتع بالخبرة 6 سنوات في مجال مشابه، على أن يتمتع بالخبرة سنتين في وظائف إشرافية.

وظيفة مدير مساعد/الحسابات

وأن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ماجستير في محاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال، شددت على ضرورة أن تتوفر الخبرة بحد أدنى 6 سنوات في مجال إشراف المحاسبات.

رابط التقديم في الهيئة العامة للأوقاف 1442

وفتحت وزارة الأوقاف باب التسجيل في الوظائف الشاغرة من خلال التقديم على بعض الروابط التالية إضافة إلى ملء طلبات التوظيف و للدخول على الرابط التالي اضغط هنا