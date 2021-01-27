شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن تمديد التسجيل بالإختبارات التكميلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الأربعاء تمديد التسجيل بالاختبارات التكميلية للفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ هـ حتى نهاية يوم ١٩-٠٦-١٤٤٢هـ .

وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أنه نظراً لكثرة الطلبات الواردة للعمادة، وتلبية لرغبة الطلاب والطالبات تم تمديد التسجيل بالاختبارات التكميلية ، ولن يكون هناك أي استثناء بعد نهاية الفترة المحددة ، متمنية للجميع التوفيق والنجاح .