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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن تمديد التسجيل بالإختبارات التكميلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الأربعاء تمديد التسجيل بالاختبارات التكميلية للفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ هـ حتى نهاية يوم ١٩-٠٦-١٤٤٢هـ .

وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أنه نظراً لكثرة الطلبات الواردة للعمادة، وتلبية لرغبة الطلاب والطالبات تم تمديد التسجيل بالاختبارات التكميلية ، ولن يكون هناك أي استثناء بعد نهاية الفترة المحددة ، متمنية للجميع التوفيق والنجاح .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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