شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصفة «العرفج» الخاصة للتخلص من التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكاتب الساخر، أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، عن وصفته الخاصة للتخلص من التدخين، قائلًا أن أفضل طريقة لفك عقد العادات هي مساءلة العادات.

وقال الدكتور أحمد العرفج، خلال برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الدكتور الفيزيائي الكبير ريتشارد أتاه شخص وقال له أنه أدمن "لعق إصبعه" دومًا، ليجيبه الدكتور بأن يفكر كل صباح أي إصبع يقوم بلعقه ليتسبب ذلك في إقلاعه عن تلك العادة.

وأوضح "العرفج" أن في تغيير العادات، الإدراك يمثل 50%، لافتًا إلى أن التخلص من أي عادة يخضع لثلاثة أشياء: قدرة الشخص وإرادته، العادة نفسها، والبيئة لأنها تؤثر بشكل كبير فالجلوس في بيئة مدخنين يصعب تخلصك من العادة.