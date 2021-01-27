شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق للراجحي على السماح بإصدار الإقامات ورخص العمل بشكل جزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود الذي يحظى به سوق العمل السعودي. وكان مجلس الوزراء وفي جلسته أمس الثلاثاء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة بحسب مدة الإقامة. وأكد الراجحي أن موافقة الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل ورفع كفاءته وجاذبيته.