شكرا لمتابعة خبر عن حالات يجوز فيها نقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يجوز فيها نقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحب العمل.

وتمثلت هذه الحالات في إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، وإن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن نقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحب العمل إن ثبتت كيدية بلاغ تغيُّب بحق العامل.