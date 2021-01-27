شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" : زيادة التطبيقات الكتابية للغة العربية والتركيز على " الفهم القرائي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت وزارة التعليم جميع معلمي اللغة العربية على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة ، بالتركيز على الفهم القرائي وزيادة وزيادة التطبيقات الكتابية للطلاب والطالبات.

وقامت الوزارة بإعداد تطبيقات للغة العربية للصفوف العليا من الإبتدائية والمرحلة المتوسطة ، وسيتم تدريب المعلمين عليها قبل تدريسها للطلاب لضمان أفضل النتائج .

ويهدف الفهم القرائي إلى تحسين مدارك الطالب للغة العربية وسهولة استخدام المفرادات والدلالات اللغوية ما يجعله أكثر قدرة على الفهم والتحليل والرد .