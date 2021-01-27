شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخطوط السعودية توجه نصيحة للراغبين بالسفر بحلول 31 مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير شؤون التواصل المؤسسي في شركة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، إن هناك تنسيق ما بين الشركة مع الهيئة العامة للطيران المدني بشأن قرار استئناف الرحلات الدولية للمواطنين يوم الـ31 من شهر مارس المقبل.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشركة مستعدة إداريا وتشغيلياً لتنفيذ قرار عودة الرحلات الدولية.

ودعا الراغبين للسفر لمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الخطوط السعودية لمعرفة التحديثات المتعلقة بالدول التي تسمح بالسفر لها عبر خطوط الطيران وتعليمات السفر.