شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى محافظة مرات العام يقدم خدماته لنحو (42,955) مستفيدا خلال 9 أشهر من 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشفت "صحة الرياض" أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة مرات خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م بلغ (42,955) مستفيد، اذ قدم مستشفى محافظة مرات العام خدماته خلال نفس العام لعدد( ٣٢١٦١) مريض ، حيث أستفاد مايقارب من (١٥٣٧١) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(٦٥١٤) مراجع .

وأضافت أن المستشفى أجرى ( ٧٣٤٨ ) فحص مخبري، و( ٢٨٩٤ ) فحص شعاعي.

كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد ( ٣٤) مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها ٥ مركز صحي ( 10,794 ) مستفيد .