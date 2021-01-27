شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..أحدث صورة لخالد الدوسري من داخل محبسه في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

نشر المحامي سعود بن قويد، صورة موكله السجين السعودي في أمريكا خالد الدوسري.

وأوضح ابن قويد أن الصورة حديثة لخالد الدوسري، والتي بدا فيها بملامح مختلفة.

يذكر أن خالد الدوسري كان يدرس في الولايات المتحدة منذ عام 2008، واعتُقل بتهم حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

وسبق وصرح محامي خالد الدوسري بأن قضيته اجتمع فيها: عدم النزاهة القضائية، عدم الشفافية الإعلامية، عدم الكفاءة الدفاعية، عدم المتابعة القانونية.