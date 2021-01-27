شكرا لمتابعة خبر عن د. الشهراني: الحاق المتدربين الصحيين ببرنامج التشغيل الذاتي يسهم في تطوير رأس المال البشري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين على المتدربين ببرنامج تدريب الممارسين الصحيين ، سينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات الصحية للمستفيدين .

وقال الدكتور الشهراني عبر حسابه في تويتر أن هذه القرارات ستدعم تطوير رأس المال البشري ، وتعزز من الدور التدريبي للممارس الصحي .

وأضاف أن ذلك سيخدم المنظومة الصحية في وطن اولوياته المواطن والمقيم على أرضه ، داعياً المولى بأن يديم عز دولتنا وقادتنا .

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 4097 / م ب ) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين ببرنامج تدريب الممارسين الصحيين، كما وافق المجلس على تعديل اسم برنامج طبيب سعودي تحت التدريب إلى برنامج تدريب الممارسين الصحيين، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.