شكرا لمتابعة خبر عن إجراء رسمي ضد مجمع تجاري شهير في الخرج بسبب فعالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت الفرق الرقابية المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، إحدى الفعاليات داخل مجمع تجاري شهير بمحافظة الخرج.

وشهدت الفعالية حضورا كثيفا، وهو ما يخالف الأعداد المنصوص عليها ضمن تعليمات الإجراءات الاحترازية.

ومن جهتها أوقفت الفرق الرقابية الفعالية، ورصدت المخالفات للتعليمات المنصوصة، لرفعها للجهات المختصة لإقرار العقوبات المستحقة.