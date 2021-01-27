شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الخطوط السعودية عن الرحلات الجوية خلال الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الكابتن علي الشهري مدير أسطول طائرات بوينج بالخطوط السعودية، إن الشركة نجحت في إعادة 300 ألف سعودي إلى المملكة خلال جائحة كورونا ، مبينا أن طائرات الشركة توجهت لوجهات لم يسبق لها الذهاب إليها من أجل إعادة المواطنين إلى المملكة.

وأضاف علي الشهري خلال تصريحات تلفزيونية:" الخطوط السعودية شاركت في 1500 رحلة لنقل المواطنين للمملكة أثناء جائحة كورونا، ونجحت في نقل قرابة 300 ألف سعودي من بلدان مختلفة في ظروف وإجراءات استثنائية، وفي إحدى الرحلات بات الطاقم 18 ساعة بالطائرة ".

وأوضح:" الخطوط السعودية توجهت لمدن ووجهات لم يسبق لنا الوصول إليها في سبيل إجلاء مواطنينا، ورحلاتنا كانت تمضي ذهابا وعودة في نفس الوقت، وحسب ما رأينا في مطارات العالم: كنا سباقين في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مميز ونوعي ".