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أعلنت وكالة هولندية مختصة في بيع السيارات الفارهة، عن نيتها بيع سيارة قالت إنها آخر سيارة طلبها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل وفاته، وهي من طراز مايباخ s57.
وادّعت وكالة “أوتو ليتنر” أن القذافي طلب صُنع السيارة خصيصًا له في عام 2010م، أي قبل عام من مقتله، لكنه لم يتسلّمها، بسبب مقتله في شهر أكتوبر 2011.
وتتميّز السيارة بنظام ألوان أصلية للهيكل، فيما غُلف داخلها بجلد فاتح اللون، ويقال إنها قطعت مسافة لا تزيد على 2300 كيلومتر فقط، وعرضتها الوكالة للبيع مقابل 1.2 مليون دولار (4.5 مليون ريال).
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر عرض سيارة “مايباخ” للبيع بـ 4.5 مليون ريال.. طلب “القذافي” تصنيعها خصيصا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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