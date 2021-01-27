بالبدلة الرسمية.. صورة للملك سلمان في ريعان شبابه

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أظهرت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو في عمر الشباب. وأوضحت الصورة، التي نشرها حساب صور آل سعود، خادم الحرمين الشريفين مرتديا البدلة الرسمية وربطة العنق. Source akhbaar24.argaam





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