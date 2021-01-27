شاهد.. صورة حديثة لخالد الدوسري السجين في أمريكا منذ 2011

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نشر المحامي سعود بن قويد صورة لموكله السجين السعودي في أمريكا خالد الدوسري، قال إنها التُقطت له حديثا.

وظهر الدوسري – المبتعث السجين منذ عام 2011م – في الصورة التي يبدو أنها التُقطت داخل السجن، بلحية خفيفة، وشعر غير مهذب.

يُذكر أن الدوسري كان يدرس في الولايات المتحدة منذ عام 2008، واعتُقل بتهم محاولة تفجير منزل الرئيس بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، وتقلصت في تهمة واحدة؛ هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

Source akhbaar24.argaam

