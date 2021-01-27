الصحة العالمية تحدد الموعد بين جرعتي لقاح مودرنا

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن الفترة التي يمكن أن تمتد بين جرعتي لقاح مودرنا لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه المدة قد تصل إلى 6 أسابيع على عكس لقاح فايزر.

ويتم الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فايزر – أول لقاح معتمد – إلى 21 يومًا، أما اللقاح الثاني المعتمد عالميًا فقد يصل إلى شهر ونصف.

أوجه الشبه بين لقاح مودرنا ولقاح فايزر

ويستخدم كلا اللقاحين تقنية mRNA أو الحمض النووي الريبوزي التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، وفور إنتاج ذلك البروتين سوف يعتقد الجهاز المناعي بوجود الفيروس داخل الجسم، فيبدأ بإنتاج الأجسام المضادة كما لو كان الشخص قد أصابه المرض فعلًا.

فعالية لقاحات كورونا

وأثبت اللقاحان فاعلية بشكل ملحوظ في التجارب السريرية، مع نسبة فاعلية تتخطى الـ94 في المائة للحماية من كوفيد – 19. وكانت الآثار الجانبية لكلا اللقاحين خفيفة ومؤقتة بشكل عام، بما في ذلك الألم في موقع الحقن والصداع والحمى والتعب والقشعريرة وآلام العضلات والمفاصل.

أوجه الاختلاف بين اللقاحين

وتبرز أوجه الاختلاف بين لقاحي فايزر ومودرنا بالأخص في حالة النقل والتخزين، فبينما يتم تخزين اللقاحين في درجات حرارة باردة، يحتاج لقاح فايزر إلى ثلاجة خاصة للحفاظ عليه عند درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر، بينما يمكن الاحتفاظ بلقاح مودرنا في ثلاجة عادية عند درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية.

Source almowaten

