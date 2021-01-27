شرطة الرياض تكشف حيلة ذكية لسارقي المركبات وتطيح بالعصابة

︎ :

.



أطاح رجال شرطة منطقة الرياض بـ 8 أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات عبر افتعال حادِث مروري ومغافلة أصحابها.

وأبرزت الشرطة أن المتورطين هم 7 مواطنين ووافد من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثاني والثالث)، امتهنوا صدم المركبات من الخلف والاستيلاء عليها بغفلة من قائدها وإخفائها بأحد الأحواش بحي السويدي جنوب العاصمة.

وبينت أن المتورطين قاموا بالمتاجرة بأجزاء المركبات المسروقة بعد تفكيكها عبر منافذ بيع قطع الغيار المستعملة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 13 حادِثة، حيث تم ضبط المركبات المسروقة وإيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

Source almnatiq

