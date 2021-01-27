︎ : .

أجاب مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على سؤال هل لقاح كورونا مفطر للصيام؟

وقال المفتي بحسب الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لقاح كورونا ليس مفطرًا للصيام؛ وذلك لأنه يؤخذ عن طريق العضل، وليس فيه معنى الطعام والشراب.

وكان سماحة المفتي قد طالب الموظفين والمسؤولين العاملين في مختلف القطاعات بتقوى الله والتواضع، كما دعا المسؤولين بالرحمة والتواضع عند قضاء مصالح العباد، مؤكدًا أن الأخير يكون حينها صاحب حق، ولابد من إعطائه حقوقه بما نصت عليه الأصول الشرعية. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر هل لقاح كورونا يفطر الصائم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.