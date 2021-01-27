وزارة الصحة تعمم 7 نصائح هامة لتجنب الأمراض الشتوية

الرياض - محمد عبدالله - على رأسها ارتداء الكمامات
وجهت وزارة الصحة 7 نصائح هامة لتجنب الأمراض الشتوية، مشيرةً إلى ضرورة ارتداء الكمامة وممارسة الرياضة.
وأوضح الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عبر موقع «تويتر»؛ 7 نصائح جاءت كالآتي:
– ارتداء الكمامة.
– غسل اليدين باستمرار.
– التغذية الصحية (تناول الفواكه والخضراوات وشرب الماء الكافي).
– أخذ اللقاحات اللازمة.
– الابتعاد عن التدخين.
– ممارسة الرياضة.
– ارتداء ملابس ثقيلة.
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