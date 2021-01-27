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وزارة الصحة تعمم 7 نصائح هامة لتجنب الأمراض الشتوية

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الرياض - محمد عبدالله - على رأسها ارتداء الكمامات

وجهت وزارة الصحة 7 نصائح هامة لتجنب الأمراض الشتوية، مشيرةً إلى ضرورة ارتداء الكمامة وممارسة .

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عبر موقع «تويتر»؛ 7 نصائح جاءت كالآتي:

– ارتداء الكمامة.

– غسل اليدين باستمرار.

– التغذية الصحية (تناول الفواكه والخضراوات وشرب الماء الكافي).

– أخذ اللقاحات اللازمة.

– الابتعاد عن التدخين.

– ممارسة الرياضة.

– ارتداء ملابس ثقيلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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