وزارة «الموارد البشرية»: خطوتان لتحديث تراخيص المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - من خلال الخدمات الإلكترونية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن بإمكان صاحب المنشأة تحديث بياناتها بخطوتين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف أقدر أحدث المنشأة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تحديث تراخيص المنشأة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة، خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص».
وعن طريقة نقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحب العمل، أوضح: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، وإن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وإن ثبتت كيدية بلاغ تغيُّب بحق العامل».
اقرأ أيضًا:
سداد رسوم نقل «العامل الوافد».. الموارد البشرية: على المنشأة طالبة الخدمة