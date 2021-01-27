وزارة «الموارد البشرية»: خطوتان لتحديث تراخيص المنشآت

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن بإمكان صاحب المنشأة تحديث بياناتها بخطوتين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف أقدر أحدث المنشأة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تحديث تراخيص المنشأة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة، خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص».

وعن طريقة نقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحب العمل، أوضح: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، وإن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وإن ثبتت كيدية بلاغ تغيُّب بحق العامل».

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