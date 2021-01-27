أمطار الـ36 ساعة المقبلة.. «الحصيني» يتوقع المناطق المتأثرة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق، فيما تكون الرياح متوسطة إلى شبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقعٌ أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ36 ساعة القادمة، من الأربعاء 6/14 حتى صباح الخميس 15/6/1442هـ على أجزاء محدودة ومتفرقة.

وأوضح أن الحالة تشمل (الباحة، وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة، وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر)، وتكون الرياح متوسطة إلى شبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على شمال المملكة.

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