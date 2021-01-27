بالصور.. أمانة الشرقية تبدأ ترميم منزل تاريخي في جزيرة تاروت بالقطيف

شرعت أمانة المنطقة الشرقية في ترميم منزل تاريخي في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، ضمن خططها المعنية بتأهيل المواقع التراثية في مدن ومحافظات المنطقة لاستقطاب الزوار والسياح.

وأكدت الأمانة أن ترميم المنزل التراثي، يأتي في إطار التعاون المشترك بين أمانة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، للمحافظة على التراث وتعزيز الهوية العمرانية في الشرقية، إضافة إلى الاهتمام بالمواقع التاريخية المميزة وتأصيل القيم والعناصر الأثرية.

وأشارت إلى حصرها لعدد المباني الأثرية في المنطقة البالغة 124 موقعاً للتراث العمراني، 56 منها قابلة للاستثمار.

أكدت حرصها على صيانة وترميم البيوت التراثية وفق آلية عمل تحفظ للمنازل قيمتها التاريخية وطابعها العمراني المميز، مع الأخذ بالحسبان أن تصبح بعد الانتهاء من العمل عليها مواقع تراثية جاذبة للزوار والسياح، لاسيما المهتمين بالتراث.