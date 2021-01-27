طقس الأربعاء: سماء غائمة على شمال المملكة.. ورياح نشطة بـ3 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد -في تقريره عن حالة طقس اليوم الأربعاء- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.