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السفير المعلمي يقيم حفل وداع لنائب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

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الرياض - محمد عبدالله - بعد انتهاء فترة منزلاوي..

أقام  مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، حفل وداع للدكتور خالد منزلاوي الذي انتهت فترة عمله كنائب للمندوب الدائم في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب السفير المعلمي، عن شكره وتقديره لجهود الدكتور منزلاوي أثناء عمله ضمن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، سائلاً المولى -جل وعلا- له دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه, قدم منزلاوي الشكر للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وللسفير عبدالله المعلمي، على منحه الفرصة لخدمة المملكة كنائب للمندوب الدائم للوفد في الأمم المتحدة.

حضر الحفل عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والوفود الأخرى، وأعضاء وفد المملكة في نيويورك.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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