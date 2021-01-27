السعودية اليوم / ندوة للاتحاد العربي للتأمين تناقش تحديات القطاع في ظل المشكلات الجيوسياسية



القاهرة 14 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

يعقد الاتحاد العام العربي للتأمين ندوته الإفتراضية في 10 فبراير القادم تحت عنوان “الوضع التأميني العربي العام: المشكلات الجيوسياسية وآفاق التطور”.

ويناقش الاتحاد العام العربي للتأمين التحديات الجيوسياسية التي يواجهها قطاع التأمين العربي والتوترات التي يمكن أن تحدث ويتحمل مخاطرها قطاع التأمين حيث يزيد الطلب على التأمين بسببها.

وسيطرح الإتحاد في ندوته سلبيات المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على إرتفاع أسعار التأمين علاوة على تحفظ معيدي التأمين الإكتتاب في مخاطر الحروب المسلحة أو الباردة،وكذلك فروع التأمين الأكثر تأثرا بالسلب نتيجة تزايد المخاطر الجيوسياسية مثل التأمين البحرى بضائع وأجسام السفن والتأمين البري والجوي، والتي يمكن بسببها فقدان شركات التأمين بالمنطقة أقساطا كبيرة أو تكبد تعويضات ضخمة بعد وقوع الخطر.

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10:47ت م

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