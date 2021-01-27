السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات على مصانع البلك والخرسانة الجاهزة بالمنطقة



نجران 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الجودة والعمل المؤسسي أمس، جولات ميدانية على مصانع الخرسانة والبلك الآلي بالمنطقة، بهدف توحيد المواصفات الفنية في صناعتها، وضبط الجودة في الأعمال المدنية وفقاً لاشتراطات التأهيل.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أهمية التأكد من جودة الخرسانة الجاهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية في صناعتها، وتحقيق معايير الجودة للمصانع الخرسانية وخلاطات الإسفلت، بما يتوافق مع اشتراطات مختبرات الفحص المتخصصة، وبرنامج تقييم المختبرات المدنية بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لتطبيق نظم الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

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10:21ت م

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