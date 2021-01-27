السعودية اليوم / المجلس المحلي بشرورة يناقش احتياجات المحافظة



نجران 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

ناقش المجلس المحلي بمحافظة شرورة خلال اجتماعه أمس، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمهام وأولويات المجلس.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ إبراهيم بن عاطف آل عاطف، خدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها, وتحديد الأولويات من المشروعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين في مجالات الطرق والتعليم والصحة والتعليم التقني والمهني.

وأوضح محافظ شرورة أن المجلس المحلي يعقد اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة شؤون المحافظة واحتياجاتها التنموية، مؤكداً حرص المجلس على تنفيذ ما يتم مناقشته من مشاريع وخدمات وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع والخدمات ومنها سفلتة ورصف وإنارة عدد من طرق وأحياء المحافظة والمراكز التابعة لها، وفقاً لهذه الإستراتيجية.

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10:19ت م

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