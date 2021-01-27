السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظة العيص



المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله -، تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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09:49ت م

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