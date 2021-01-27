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شكرا لقرائتكم بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين
يمكن مشاهدتها على عرب سات تردد 12437 عمودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
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قدمت قنوات عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
دروس اليوم على قناة عين:
ويمكن متابعة دروس اليوم على قنوات عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب الرابط التالي: هنا.
تردد قناة عين:
ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.