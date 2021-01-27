الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

كيف تحافظ على الراتب بعد إيداعه اليوم؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ اليوم الأربعاء 27 يناير صرف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه.

ومع شكاوى الكثيرين على موقع تويتر، اليوم بالتزامن مع صرف الراتب والذي يتم استهلاكه في أغراض غير ضرورية، تستعرض “متابعات الخليج 365” بعض النصائح للحفاظ عليه..

نصائح للحفاظ على الراتب: