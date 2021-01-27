الأمراض الشتوية و7 نصائح لتجنبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قدمت وزارة الصحة 7 نصائح مهمة لتجنب الأمراض الشتوية، مشددةً على أهمية ارتداء الكمامة وممارسة الرياضة والتغذية الصحية.

تجنب الأمراض الشتوية:

وذكر الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، عبر موقع تويتر، أن هناك 7 نصائح مهمة لتجنب الأمراض الشتوية وهي: (ارتداء الكمامة – غسل اليدين باستمرار – التغذية الصحية (تناول الفواكه والخضراوات وشرب الماء الكافي) – أخذ اللقاحات اللازمة – الابتعاد عن التدخين – ممارسة الرياضة – ارتداء ملابس ثقيلة).

فواكه شتوية للمناعة:

ومع دخول موسم الشتاء نصحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، على تناول الفواكه الشتوية التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي ومنحه الطاقة والفيتامينات والمعادن والألياف، مبينة أنه يمكن تناول الفواكه الشتوية على هيئتها الطازجة أو على شكل عصير.

تناول حصتين يوميًا

وقالت في تصريحات سابقة إلى “متابعات الخليج 365“: هناك (10) فواكه شتوية يمكن تناول أي نوع منها يوميًا في حال توفرها، وتختلف حصة الفرد من الفواكه باختلاف عمره وجنسه ونشاطه الجسدي، لكن بشكل عام يحتاج الإنسان من حصة إلى حصتين من الفاكهة يوميًا، وقد تزيد بزيادة نشاطه الجسدي، والحصة الواحدة تعادل كوب واحد من الفاكهة أو عصيرها الطبيعي، ونصف كوب من الفاكهة المجففة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.



