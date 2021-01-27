معرفة موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442 وكم باقي على نزولها

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية في تصريح صادر عنها عن موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442، بجانب مواعيد صرف العلاوة للعسكريين والموظفين المدنيين، والعلاوة السنوية عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفها مع الراتب مرة واحدة بالعام، وتتغير قيمة المبلغ وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، كما يتم ترقيتها مع ترقية العامل، ويمكن اعتبارها منحة للموظف تقديرًا للجهود التي يقوم ببذلها.

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442

نظمت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية آلية صرف العلاوة السنوية، لتقوم من خلال هذا النظام وبشكل رسمي بصرف مبالغ مالية لكافة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وتقوم الوزارة بإضافة المبلغ المالي المخصص كعلاوة للراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل أو الموظف، ويأتي موعد صرف هذا المبلغ تزامنًا مع بداية السنة الميلادية الجديدة، بحيث تعتمد الوزارة في مواعيد صرف العلاوة السنوية على التاريخ الميلادي وليس الهجري، كما تعتمد عليه لتنظيم عمليات صرف معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين كذلك.

هذا وكانت وزارة الخدمة المدنية تقوم بصرف العلاوة السنوية فيما مضى وقبل تعديل الموعد في شهر محرم من كل عام هجري، ولكن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل المادة 17 في نظام الخدمة المدنية، قد أقر بتعديل موعد صرف العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف، ليصبح في بداية شهر يناير بالسنة الميلادية.

متى تصرف العلاوة السنوية 1442

أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، أن موعد صرف العلاوة السنوية للسنة المالية 1442/2021، سيبدأ يوم 27 من الشهر الميلادي، وذلك لكافة الموظفين بجميع القطاعات بالدولة، وجاء هذا القرار بناء على التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء السعودي على قانون الخدمة المدنية، الخاصة بصرف الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، وتقوم المملكة بتطبيق موعد صرف العلاوة والرواتب الذي أوضحناه في الأصل، ولكن عند موافقة هذا الموعد إجازة رسمية في البلاد، يتم تقديم موعد الصرف ليوم أو تأخيره، فعلى سبيل المثال، إذا وافقت مواعيد الصرف يوم الجمعة، فيتم تقديم صرف الرواتب والعلاوة ليوم الخميس، بينما إذا صادفت مواعيد الصرف يوم السبت، فيتم تأخير جدول الصرف ليوم الأحد وهكذا.

تاريخ صرف العلاوة السنوية 1442

يأتي موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين والعاملين بالمملكة العربية السعودية كالتالي: