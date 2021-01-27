موعد الانتهاء من التسجيل في وظائف النيابة العامة السعودية.. ورابط…

يبحث المواطنين بشكل دائم عن الوظائف الخالية في المملكة العربية السعودية، أملًا في الحصول على وظائف شاغرة تساعدهم على متطلبات الحياة، وفتحت النيابة العامة باب التقدم وتلقى أوراق الوظائف الخالية ملازم تحقيق 1442 للذكور والإناث، لسد العجز في المملكة، وكانت المملكة العربية السعودية دشنت منصة إلكترونية تكون حالة وسيط في الجهة الراغبة عن الوظائف الخالية والأشخاص الراغبة في التقديم ننشر لكم في المقال التالى تفاصيل النيابة العامة ورابط التقديم.

وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1442 – 2021

وأعلنت النيابة العامة رغبتها تعيين عدد من المواطنين في عدد من الوظائف الشاغرة للذكور والإناث لعدد من الشروط للمتقدمين للوظائف الخالية منها أن يكون حاصلًا على البكالوريوس في تخصص الشريعة والأنظمة، من أجل التقدم للوظائف الشاغرة في النيابة العامة في جميع فروغ المملكة والمناطق لسد العجز في المناطق.

شروط وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1442 – 2021

وحددت النيابة العامة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقدم للوظائف الخالية من بينها أن بينها، أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على الجنسية السعودية وأن يتمتع بسيرة حسنة والسلوك وألًا يكون سجله مخل بالشرف.

كما حددت النيابة العامة عددًا من الشروط منها أن يكون حاصلًا على البكالوريوس في أحد كليات الشريعة أو ما يعادلها، على أن تكون الشهادة صادرة من أحد الجامعات السعودية، ألًا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

كما حددت النيابة العامة شروطًا للوظائف الشاغرة منها أن يشترط اجتياز المتقدم لامتحانات الخاصة، وألا يكون تعرض لعقوبة جنائية أو أحكام، وأن يتمتع بصحة جيدة ، والًا يكون تعرض لمجالس تأديبية، إضافة إلى ألًا يكون سبق التقدم لأي وظيفة شاغرة في النيابة العامة أو يكون موظفًا بالفعل في الجهة النيابة.

أولوية الاختيار في وظائف النيابة العامة

وأعلنت النيابة العامة السعودية أولوية القبول في النيابة العامة، منها أن الكفاءة وتوافر الشروط من العناصر الأساسية لاختيار المتقدمين للوظائف الشاغرة في النيابة العامة إضافة إلى النجاح في الاختبارات المقدمة، مع التسجيل في الاستمارة الرسمية لموقع النيابة العامة، للتسجيل اضغط هنا

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1442 للذكور والإناث

وخصصت النيابة العامة رابط التقديم على الوظائف الخاليه من خلال الدخول على الرابط التالي للدخول على الرابط التالي يرجي الضغط هنا

على أن يتم فتح استمرار التقديم في الوظائف الشاغرة للنيابة العامة حتى الانتهاء من باب التسجيل حتى السبت الموافق 25/5/1442 لسد العجز في مختلف المناطق في المملكة.