السعودية اليوم / الهند تسجل 12689 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 12689 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.689.527 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153.724 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.359.305 حالات .

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09:13ت م

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نيودلهي 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 12689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و137 وفاة، وتعافي 13320 حالة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.689.527 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153.724 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.359.305 حالات .// انتهى //09:13ت م0014

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