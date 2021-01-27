السعودية اليوم / تسجيل 982 وفاة و13202 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13202 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.161.279 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53.972 حالة وفاة .

// انتهى //

08:43ت م

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برلين 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13202 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و982 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.161.279 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53.972 حالة وفاة .// انتهى //08:43ت م0012

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