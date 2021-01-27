

سيئول 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 559 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,429, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,378.

// انتهى //

07:26ت م

0006



سيئول 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا , و 7 حالات وفاة.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,429, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,378.// انتهى //07:26ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجّل 559 إصابة جديد بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.